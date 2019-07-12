Студенты лучших вузов проходят практику на Михайловском ГОКе
Лето – это не только пора каникул и отпусков, но и время для прохождения производственной практики. У студентов Санкт-Петербургского горного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российского университета дружбы народов (РУДН), Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе и других вузов есть уникальная возможность изучать горняцкое мастерство на Михайловском ГОКе.
Масштабы комбината и современная высокопроизводительная техника поразили студентов
На ознакомительной экскурсии ребятам традиционно показали весь технологический процесс. Студенты с интересом наблюдали за добычей железной руды в карьере, а затем за дроблением и обогащением на обогатительном переделе. На фабрике окомкования они познакомились с процессом производства окатышей, в автотракторном управлением – с большегрузными самосвалами для перевозки горных масс.
Масштабы комбината и современная высокопроизводительная техника поразили студентов.
— Я учусь на кафедре обогащения полезных ископаемых в Санкт-Петербургском горном университете, поэтому для меня очень важно своими глазами увидеть, как идет обогащение руды, как производят окатыши, - говорит студентка Арина Вербовская. Сейчас на Михайловском ГОКе я получаю массу новых знаний, в том числе – практических, которые, уверена, очень пригодятся в моей будущей работе, помогут стать профессионалом в своем деле.
Кадровой подготовке Металлоинвест уделяет большое внимание. В течение года на МГОКе проходят производственную практику порядка 450 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. Многие из них в дальнейшем возвращаются работать на крупнейшее предприятие Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU