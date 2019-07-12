2019-07-12T13:12:28+03:00
Общество

Студенты лучших вузов проходят практику на Михайловском ГОКе

Ребята изучают весь производственный процесс
Яна ШЕЛЕСТ
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Ребятам традиционно показали весь технологический процессРебятам традиционно показали весь технологический процесс
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Лето – это не только пора каникул и отпусков, но и время для прохождения производственной практики. У студентов Санкт-Петербургского горного университета, Российской академии народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ, Российского университета дружбы народов (РУДН), Санкт-Петербургского государственного университета, Российского государственного геологоразведочного университета им. Серго Орджоникидзе и других вузов есть уникальная возможность изучать горняцкое мастерство на Михайловском ГОКе.

Масштабы комбината и современная высокопроизводительная техника поразили студентов

Масштабы комбината и современная высокопроизводительная техника поразили студентов

На ознакомительной экскурсии ребятам традиционно показали весь технологический процесс. Студенты с интересом наблюдали за добычей железной руды в карьере, а затем за дроблением и обогащением на обогатительном переделе. На фабрике окомкования они познакомились с процессом производства окатышей, в автотракторном управлением – с большегрузными самосвалами для перевозки горных масс.

Масштабы комбината и современная высокопроизводительная техника поразили студентов.

— Я учусь на кафедре обогащения полезных ископаемых в Санкт-Петербургском горном университете, поэтому для меня очень важно своими глазами увидеть, как идет обогащение руды, как производят окатыши, - говорит студентка Арина Вербовская. Сейчас на Михайловском ГОКе я получаю массу новых знаний, в том числе – практических, которые, уверена, очень пригодятся в моей будущей работе, помогут стать профессионалом в своем деле.

Кадровой подготовке Металлоинвест уделяет большое внимание. В течение года на МГОКе проходят производственную практику порядка 450 студентов высших и средних профессиональных учебных заведений. Многие из них в дальнейшем возвращаются работать на крупнейшее предприятие Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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