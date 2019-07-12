На курской таможне задержали гражданина Украины с наркотиками

СЕГОДНЯ 12:33 2019-07-12T12:33:04+03:00

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В автомобильном пункте пропуска Теткино курские таможенники вместе с сотрудниками отдела по борьбе с контрабандой наркотиков задержали гражданина Украины, пытавшегося ввезти в Россию наркотические средства. Помогла обнаружить запрещенные вещества служебная собака «Харизма».

Она уверенно обозначила наличие запрещенных веществ в районе заднего сидения салона авто. При досмотре под сиденьем под крышкой, прикрывающей бензонасос автомобиля, таможенники нашли пачку из-под сигарет «KENT». В ней находились пакетики с веществом растительного происхождения зеленого цвета и пакетик с порошком голубого цвета.

Пакетики направили на исследование. Растительные массы оказались марихуаной общей массой 7,72 г, а порошкообразное вещество голубого цвета - наркотическим средством производным N-Метилэфедрона весом 0,15 г.

По факту контрабанды наркотических средств в отношении 37–летнего гражданина Украины возбудили уголовное дело. Ему грозит лишение свободы на срок от 5 до 10 лет со штрафом в размере до одного миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU