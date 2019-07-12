Уволился еще один замглавы администрации Курска
По собственному желанию ушел Михаил Глазунов
В мэрии Курска - очередные кадровые измененияФото: Яна ШЕЛЕСТ
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С 11 июля 2019 года уволен по собственному желанию Михаил Петрович Глазунов, с 24 июня 2019 года исполнявший обязанности заместителя главы Администрации города Курска – председателя комитета по управлению муниципальным имуществом города Курска.
Напомним, 8 июля двум заместителям главы администрации города Курска Г.И. Солоповой и М.Н. Сойниковой были предоставлены неиспользованные отпуска, по окончании которых оба руководителя покинут администрацию города по собственному желанию.
ИСТОЧНИК KP.RU