Нашелся мальчик, истязавший кота в Курске

СЕГОДНЯ 16:22 2019-07-11T16:22:03+03:00

Изменить размер текста: A A

Недавно «КП» рассказывала о чудовищной истории, произошедшей с котом Васькой, обитающем в одном из дворов Курска на улице Лесной. Ухоженный и красивый кот появился невесть откуда, но сразу вызвал у всех симпатию. Кота нарекли Василием, гладили и усердно подкармливали.

В один из дней мальчишки поймали кота, затащили его в кусты и начали запихивать ему в горло палку. Кот отчаянно сопротивлялся, хрипел и уже не надеялся на спасение. На его счастье мимо проходил пенсионер.

«Да, что ж вы изверги делаете!» - закричал мужчина. Пацаны бросились врассыпную. Мужчина успел схватить одного за шиворот, но тот ловко вывернулся.

Покалеченного Ваську приютили в подсобке ближайшего магазина, а затем куратор Юля отвезла его в ветклинику. У кота был сильный ушиб, снята кожа с челюсти, на щеке – серьезная рана, которая начала гнить. Челюсть не закрывалась, есть и пить было невозможно от боли.

Васька был обезвожен и истощен. В клинике его прооперировали, подлечили, назначили капельницы для восстановления и антибиотики. Неравнодушные куряне стали собирать деньги коту на лечение. Маленьких живодеров требовали найти и наказать.

И вот сегодня старший инспектор группы по связям со СМИ УМВД по Курску Сергей Ружицкий рассказал изданию «ДДД», что личность ребенка, который издевался над котом, установили. Им оказался 11-летний мальчик из неблагополучной семьи. Школьник проживает в интернате, а в выходные дни мать забирает его домой.

По предварительным данным, в день расправы над животным, мальчик увидел кота на улице, тот истошно мяукал, просил еды. Оказалось, подросток просто не любит животных. С мальчишкой пока провели профилактическую беседу, а потом поставят на учет, маму привлекут к административной ответственности.

А Васька между тем идет на поправку. Сначала ему сняли швы, а затем воротник. Появились желающие приютить котика. Так что скоро у Васьки появится новая семья.

ИСТОЧНИК KP.RU