Житель Курской области прятал дома порох

СЕГОДНЯ 15:48 2019-07-11T15:48:41+03:00

Полицейские порох изъяли и направили на экспертизу Фото: Из архива "КП"

300 г взрывчатого вещества мужчина расфасовал по банкам

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Полицейские Фатежского района в ходе отработки административного участка установили, что 59-летний гражданин прячет в своем доме почти 300 грамм пороха.

Мужчина пояснил, что нашел старые патроны, высыпал из них порох, а металл сдал. Взрывчатое вещество расфасовал в банки и спрятал.

Полицейские порох изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция напоминает, что незаконное хранение оружия и его составляющих влечет уголовную ответственность. Обнаруженные боеприпасы можно сдать за вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU