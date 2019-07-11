2019-07-11T15:48:41+03:00
Происшествия

Житель Курской области прятал дома порох

300 г взрывчатого вещества мужчина расфасовал по банкам
Яна ШЕЛЕСТ
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Полицейские порох изъяли и направили на экспертизуПолицейские порох изъяли и направили на экспертизуФото: Из архива "КП"
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Полицейские Фатежского района в ходе отработки административного участка установили, что 59-летний гражданин прячет в своем доме почти 300 грамм пороха.

Мужчина пояснил, что нашел старые патроны, высыпал из них порох, а металл сдал. Взрывчатое вещество расфасовал в банки и спрятал.

Полицейские порох изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.

Полиция напоминает, что незаконное хранение оружия и его составляющих влечет уголовную ответственность. Обнаруженные боеприпасы можно сдать за вознаграждение.

ИСТОЧНИК KP.RU

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