Житель Курской области прятал дома порох
300 г взрывчатого вещества мужчина расфасовал по банкам
Полицейские порох изъяли и направили на экспертизуФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:
Полицейские Фатежского района в ходе отработки административного участка установили, что 59-летний гражданин прячет в своем доме почти 300 грамм пороха.
Мужчина пояснил, что нашел старые патроны, высыпал из них порох, а металл сдал. Взрывчатое вещество расфасовал в банки и спрятал.
Полицейские порох изъяли и направили на экспертизу, по результатам которой будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела.
Полиция напоминает, что незаконное хранение оружия и его составляющих влечет уголовную ответственность. Обнаруженные боеприпасы можно сдать за вознаграждение.
ИСТОЧНИК KP.RU