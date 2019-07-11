2019-07-11T15:52:23+03:00
Общество

Роспотребнадзор проверил курские водоемы

Установлены единичные отклонения от санитарных требований
Яна ШЕЛЕСТ
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Патогенных микроорганизмов в воде также не обнаруженоПатогенных микроорганизмов в воде также не обнаруженоФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит мониторинг качества воды водоемов и почвы в местах отдыха курян. С начала купального сезона исследовано 377 проб воды водоемов в 49 рекреационных зонах.

Установлены единичные отклонения от санитарно-гигиенических требований. Патогенных микроорганизмов в воде не обнаружено. Также лаборанты исследовали 237 проб песка. Все показатели оказались в норме.

В связи с нештатной ситуацией на городских очистных сооружениях продолжается мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в местах рекреации населения на реке Сейм от места сброса сточных вод с городских очистных сооружений до границы Курской области ниже по течению реки.

Результаты исследований проб речной воды показали, что в настоящее патогенных микроорганизмов в воде не обнаружено. Лабораторный мониторинг продолжается.

ИСТОЧНИК KP.RU

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