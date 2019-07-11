Роспотребнадзор проверил курские водоемы
Управление Роспотребнадзора по Курской области проводит мониторинг качества воды водоемов и почвы в местах отдыха курян. С начала купального сезона исследовано 377 проб воды водоемов в 49 рекреационных зонах.
Установлены единичные отклонения от санитарно-гигиенических требований. Патогенных микроорганизмов в воде не обнаружено. Также лаборанты исследовали 237 проб песка. Все показатели оказались в норме.
В связи с нештатной ситуацией на городских очистных сооружениях продолжается мониторинг санитарно-эпидемиологической ситуации в местах рекреации населения на реке Сейм от места сброса сточных вод с городских очистных сооружений до границы Курской области ниже по течению реки.
Результаты исследований проб речной воды показали, что в настоящее патогенных микроорганизмов в воде не обнаружено. Лабораторный мониторинг продолжается.
ИСТОЧНИК KP.RU