Курскую управляйку оштрафовали на 150 тысяч рублей
Она не оплачивала услуги по водоснабжению
За 2018 год образовалась задолженность в сумме более 1,9 млн рублейФото: Из архива "КП"
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Прокуратура города Курска провела проверку соблюдения лицензионного и жилищного законодательства. В ходе нее было установлено, что одна из управляющих компаний несвоевременно и не в полном объеме оплачивала услуги холодного водоснабжения и водоотведения.
За 2018 год образовалась задолженность в сумме более 1,9 млн рублей. На основании постановления на управляющую компанию наложили штраф в размере 150 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU