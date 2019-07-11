2019-07-11T14:44:53+03:00
Недвижимость

Курскую управляйку оштрафовали на 150 тысяч рублей

Она не оплачивала услуги по водоснабжению
Яна ШЕЛЕСТ
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За 2018 год образовалась задолженность в сумме более 1,9 млн рублейЗа 2018 год образовалась задолженность в сумме более 1,9 млн рублейФото: Из архива "КП"
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Прокуратура города Курска провела проверку соблюдения лицензионного и жилищного законодательства. В ходе нее было установлено, что одна из управляющих компаний несвоевременно и не в полном объеме оплачивала услуги холодного водоснабжения и водоотведения.

За 2018 год образовалась задолженность в сумме более 1,9 млн рублей. На основании постановления на управляющую компанию наложили штраф в размере 150 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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