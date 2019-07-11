В Карыже под Курском нашли две минометные мины

СЕГОДНЯ 14:17 2019-07-11T14:17:45+03:00

Саперы изъяли две минометные мины калибром 82 мм Фото: ГУ МЧС России по Курской области.

Снаряды пролежали в земле со времен войны

Изменить размер текста: A A

13 июля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Карыж Глушковского района.

На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли две минометные мины калибром 82 мм. Снаряды вывезли на полигон для уничтожения.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.

ИСТОЧНИК KP.RU