В Карыже под Курском нашли две минометные мины
13 июля в «Службу спасения» поступил звонок об обнаружении боеприпасов времен Великой Отечественной войны в селе Карыж Глушковского района.
На место ЧП выехала группа спецработ Аварийно-спасательной службы Курской области и сотрудники полиции. Саперы изъяли две минометные мины калибром 82 мм. Снаряды вывезли на полигон для уничтожения.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает всем жителям и гостям региона о том, что в случае обнаружения подозрительного предмета незамедлительно обращайтесь в «Службу спасения – 112». Звонки принимаются круглосуточно и бесплатно с городских и мобильных телефонов.
ИСТОЧНИК KP.RU