Курские таможенники задержали молдавскую черешню

СЕГОДНЯ 12:37 2019-07-11T12:37:53+03:00

На Крупецкий таможенный пост прибыл грузовик со свежей черешней из Молдавии

Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей

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На Крупецкий таможенный пост прибыл грузовик со свежей черешней из Молдавии. В товаросопроводительных документах значилось, что в Россию ввозится 20 тонн фруктов. Таможенники стали перевешивать товар и выявили превышение фактического веса на 1119 килограммов.

В отношении молдавской транспортной компании за сообщение недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза составили протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU