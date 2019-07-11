Курские таможенники задержали молдавскую черешню
Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей
На Крупецкий таможенный пост прибыл грузовик со свежей черешней из Молдавии
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На Крупецкий таможенный пост прибыл грузовик со свежей черешней из Молдавии. В товаросопроводительных документах значилось, что в Россию ввозится 20 тонн фруктов. Таможенники стали перевешивать товар и выявили превышение фактического веса на 1119 килограммов.
В отношении молдавской транспортной компании за сообщение недостоверных сведений о весе товара при прибытии на таможенную территорию Евразийского экономического союза составили протокол об административном правонарушении. Нарушителю грозит штраф от 50 до 100 тысяч рублей.
ИСТОЧНИК KP.RU