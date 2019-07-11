Жителя Курска арестовали за неуплату алиментов

СЕГОДНЯ 11:44 2019-07-11T11:44:09+03:00

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У судебных приставов находилось исполнительное производство о взыскании с жителя Курска алиментов на содержание несовершеннолетнего сына в размере ¼ части всех видов заработка ежемесячно.

Мужчина не работал и алименты не выплачивал. В результате образовался долг в размере 830 тысяч рублей. Судебный пристав составил протокол об административном правонарушении, предусмотренном ч. 1 ст. 5.35.1 КоАП РФ —«Неуплата средств на содержание детей или нетрудоспособных родителей».

Суд признал курянина виновным в совершении административного правонарушения и назначил ему наказание в виде ареста сроком на десять суток с отбыванием в спецприемнике.

ИСТОЧНИК KP.RU