Пожилой курянин украл на Красной Армии дорожные знаки

СЕГОДНЯ 11:21 2019-07-11T11:21:43+03:00

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Работники дорожной службы утром не обнаружили на перекрестке улиц Красной Армии – Гайдара ранее установленных знаков «Въезд запрещен» и «Дорожные работы».

Сотрудники уголовного розыска провели ряд оперативных мероприятий. Они нашли свидетелей, которые оказали стражам порядка помощь в раскрытии преступления. Вскоре задержали 58-летнего подозреваемого, а украденные знаки изъяли и возвратили собственникам.

На допросе пожилой житель Курска признался, что знаки похитил ночью, а имущество решил оставить себе для использования в хозяйстве.

В отношении подозреваемого возбудили уголовное дело по статье 158 УК РФ — «Кража». До суда мужчина останется под подпиской о невыезде. Ему грозит до двух лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU