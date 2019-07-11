2019-07-11T11:08:23+03:00
Общество

В Курской области обнаружили редких представителей фауны

Минога украинская и бабочка переливница занесены в Красную книгу
Яна ШЕЛЕСТ
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Бабочка является индикатором чистоты окружающей средыБабочка является индикатором чистоты окружающей среды
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В Советском районе Курской области экологи обнаружили представителей двух редких видов, занесенных в Красную книгу РФ. Это минога украинская - древнейший организм, сохранившийся со времен каменноугольного периода, а также бабочка переливница ивовая. Данная бабочка является своего рода индикатором чистоты окружающей среды.

Минога украинская - древнейший организм

Минога украинская - древнейший организм

Также сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования в Советском районе обследовали территорию «Сидорова леса». Ему планируется придать особый статус - памятник природы регионального значения.

ИСТОЧНИК KP.RU

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