В Курской области обнаружили редких представителей фауны
Минога украинская и бабочка переливница занесены в Красную книгу
Бабочка является индикатором чистоты окружающей среды
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В Советском районе Курской области экологи обнаружили представителей двух редких видов, занесенных в Красную книгу РФ. Это минога украинская - древнейший организм, сохранившийся со времен каменноугольного периода, а также бабочка переливница ивовая. Данная бабочка является своего рода индикатором чистоты окружающей среды.
Минога украинская - древнейший организм
Также сотрудники департамента экологической безопасности и природопользования в Советском районе обследовали территорию «Сидорова леса». Ему планируется придать особый статус - памятник природы регионального значения.
ИСТОЧНИК KP.RU