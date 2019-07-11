В Курске загорелась «Газель»

СЕГОДНЯ 09:58 2019-07-11T09:58:16+03:00

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11 июля в шесть часов утра в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на улице Народной в Курске.

На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание потушили через семь минут. Огонь повредил капот, моторный отсек и салон автомобиля.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU