2019-07-11T09:58:16+03:00
Происшествия

В Курске загорелась «Газель»

Пожар произошел 11 июля рано утром
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Огонь повредил капот, моторный отсек и салон автомобиляОгонь повредил капот, моторный отсек и салон автомобиляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
Изменить размер текста:

11 июля в шесть часов утра в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на улице Народной в Курске.

На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание потушили через семь минут. Огонь повредил капот, моторный отсек и салон автомобиля.

К ликвидации пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24