В Курске загорелась «Газель»
Пожар произошел 11 июля рано утром
Огонь повредил капот, моторный отсек и салон автомобиляФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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11 июля в шесть часов утра в «Службу спасения» поступило сообщение о возгорании автомобиля «Газель» на улице Народной в Курске.
На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи. Возгорание потушили через семь минут. Огонь повредил капот, моторный отсек и салон автомобиля.
К ликвидации пожара привлекались 11 человек, четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек, две единицы техники. Ущерб и причина пожара устанавливаются.
ИСТОЧНИК KP.RU