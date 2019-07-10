2019-07-10T16:30:22+03:00
Происшествия

Курянин заплатил 38 тысяч рублей за водительское удостоверение

Молодой человек не хотел сдавать экзамены в ГИБДД
Яна ШЕЛЕСТ
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Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободыФигуранту грозит до пяти лет лишения свободыФото: Из архива "КП"
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На очередную уловку мошенников попался 19-летний житель Курска. Молодой человек хотел получить водительское удостоверение без сдачи экзаменов в ГИБДД. В интернете он нашел сайт с объявлением о помощи в получении водительского удостоверения.

В ходе переписки выяснилось, что никаких экзаменов сдавать не нужно, но за услугу надо заплатить 38 тысяч рублей. Указанную сумму молодой человек перевел на виртуальный кошелек аферисту и стал ждать с ним встречи. Спустя время сайт заблокировали.

Потерпевший обратился в полицию. Оперативники уголовного розыска Сеймского отдела полиции установили, что к хищению денег причастен 19-летний курянин. В отношении злоумышленника возбудили уголовное дело по статье о мошенничестве. Фигуранту грозит до пяти лет лишения свободы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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