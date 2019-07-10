58-летний житель Курска убил бывшую супругу

СЕГОДНЯ 15:30 2019-07-10T15:30:09+03:00

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Сеймский межрайонным следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Курска. Мужчина обвиняется в убийстве.

15 апреля 2019 года ночью курянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в тамбуре одного из домов по улице Черняховского города Курска нанес множественные удары ножом своей бывшей супруге. 56-летняя женщина скончалась. Неприязненные отношения возникли из-за раздела имущества.

Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

ИСТОЧНИК KP.RU