58-летний житель Курска убил бывшую супругу
Сеймский межрайонным следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 58-летнего жителя города Курска. Мужчина обвиняется в убийстве.
15 апреля 2019 года ночью курянин, будучи в состоянии алкогольного опьянения, в тамбуре одного из домов по улице Черняховского города Курска нанес множественные удары ножом своей бывшей супруге. 56-летняя женщина скончалась. Неприязненные отношения возникли из-за раздела имущества.
Следователи собрали достаточно доказательств, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.
ИСТОЧНИК KP.RU