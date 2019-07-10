2019-07-10T14:53:56+03:00
Общество

Курские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию

Мероприятия пройдут в разных районах города
Яна ШЕЛЕСТ
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Мероприятия пройдут в разных районах городаМероприятия пройдут в разных районах городаФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Специалисты курской городской станции по борьбе с болезнями животных проводят плановые мероприятия по бесплатной вакцинации животных с выездом в жилые районы.

План-график выездных точек вакцинации животных против бешенства на июль-август 2019 года:

12 июля - ул. Республиканская, 52-Б, ул. Союзная,55-Б 19 июля - пр-т Ленинского комсомола, 52, ул. Менделеева, 57 26 июля - ул. Косухина, 41, ул. Косухина, 24 2 августа - ул. Республиканская, 24-Б, ул. Краснознаменная, 9-А 9 августа - ул. Студенческая, 5, ул. Студенческая, 30 16 августа - ул. Союзная, 16, ул. Парижской коммуны, 30 23 августа - Магистральный пр-д, 19, ул. Васильковая, 28 30 августа - пр-д Сергеева, 10, ул. Орловская, 10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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