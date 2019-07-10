Курские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию
Специалисты курской городской станции по борьбе с болезнями животных проводят плановые мероприятия по бесплатной вакцинации животных с выездом в жилые районы.
План-график выездных точек вакцинации животных против бешенства на июль-август 2019 года:
12 июля - ул. Республиканская, 52-Б, ул. Союзная,55-Б 19 июля - пр-т Ленинского комсомола, 52, ул. Менделеева, 57 26 июля - ул. Косухина, 41, ул. Косухина, 24 2 августа - ул. Республиканская, 24-Б, ул. Краснознаменная, 9-А 9 августа - ул. Студенческая, 5, ул. Студенческая, 30 16 августа - ул. Союзная, 16, ул. Парижской коммуны, 30 23 августа - Магистральный пр-д, 19, ул. Васильковая, 28 30 августа - пр-д Сергеева, 10, ул. Орловская, 10.
ИСТОЧНИК KP.RU