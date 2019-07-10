2019-07-10T14:40:01+03:00
Происшествия

Житель Курска зарезал собутыльника

Уголовное дело направлено в суд
Яна ШЕЛЕСТ
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От полученных повреждений курянин скончалсяОт полученных повреждений курянин скончался
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Сеймский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области завершил расследование уголовного дела в отношении 34-летнего жителя Курска. Мужчина обвиняется в убийстве.

15 мая 2019 года ночью обвиняемый со своими двумя знакомыми распивали спиртные напитки в квартире на улице Краснознаменной города Курска. Между обвиняемым и 43-летним мужчиной произошел конфликт.

Мужчина взял в руку с подоконника нож и ударил им знакомого в грудь. От полученных повреждений курянин скончался. Следователи собрали достаточно доказательств. Уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд.

ИСТОЧНИК KP.RU

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