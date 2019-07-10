В Курской области пройдет легкоатлетический пробег

СЕГОДНЯ 14:05 2019-07-10T14:05:59+03:00

В пробеге помимо курян примут участие спортсмены из Украины и Республики Беларусь

Он стартует в поселке Черемисиново

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13 июля в поселке Черемисиново под Курском стартует легкоатлетический пробег «Святая Русь» памяти Вячеслава Клыкова. Дистанция – пять километров.

Старт у межпоселенческой библиотеки в поселке Черемисиново, на улице Мира, 4 в 12:00. Предварительная регистрация здесь или непосредственно перед стартом.

В пробеге помимо курян примут участие спортсмены из Украины и Республики Беларусь. Участников ждут подарки, развлекательная программа с участием сестер Толмачевых, призы и хорошее настроение.

Добраться можно:

– на машине: дорога на Щигры, 88 км;

–на электричке: поезд 6360/6359 Курск — Кшень, отправление в 09:00 (ж/д вокзал Курск), прибытие в 10:45 (ст. Черемисиново);

– на бесплатном автобусе с Привокзальной площади в Курске, отправление в 9:10.

ИСТОЧНИК KP.RU