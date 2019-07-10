В Курской области пройдет легкоатлетический пробег
13 июля в поселке Черемисиново под Курском стартует легкоатлетический пробег «Святая Русь» памяти Вячеслава Клыкова. Дистанция – пять километров.
Старт у межпоселенческой библиотеки в поселке Черемисиново, на улице Мира, 4 в 12:00. Предварительная регистрация здесь или непосредственно перед стартом.
В пробеге помимо курян примут участие спортсмены из Украины и Республики Беларусь. Участников ждут подарки, развлекательная программа с участием сестер Толмачевых, призы и хорошее настроение.
Добраться можно:
– на машине: дорога на Щигры, 88 км;
–на электричке: поезд 6360/6359 Курск — Кшень, отправление в 09:00 (ж/д вокзал Курск), прибытие в 10:45 (ст. Черемисиново);
– на бесплатном автобусе с Привокзальной площади в Курске, отправление в 9:10.
ИСТОЧНИК KP.RU