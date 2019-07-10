2019-07-10T13:31:32+03:00
Недвижимость

Два курских микрорайона останутся без воды

Отключения пройдут в Сеймском округе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Сделайте необходимый запас водыСделайте необходимый запас водыФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 11 июля с 08:00 до 17:00 в городе Курске будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны «Волокно» и «Аккумулятор» с прилегающими улицами частного сектора на ул. Широкую, ул. Ольховскую.

Сделайте необходимый запас воды.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае необходимости обращаться по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин заплатил 38 тысяч рублей за водительское удостоверение
В Курске на проспекте Дружбы началось строительство дороги
58-летний житель Курска убил бывшую супругу
Курские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию
Житель Курска зарезал собутыльника
В Курской области пройдет легкоатлетический пробег
В Курске задержали закладчиков героина
В Курской области осудили бывшего налоговика
В Курске на ПЛК насмерть сбили пенсионера
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
Военные инженеры в Курске построят три моста
Увольняются два замглавы Курска
Работники Михайловского ГОКа одержали победу в конкурсе «Металлоинвеста»
В Курской области похищали топливо
В Курской области активизировались мошенники
Комиссия проверила работу курского водохранилища
В Курске на Дружбе загорелась квартира
В Курске прошли рейды по местам несанкционированной торговли
В Курске на Никитской закрыли движение
Курян приглашают на обсуждение проекта по благоустройству