Два курских микрорайона останутся без воды

СЕГОДНЯ 13:31 2019-07-10T13:31:32+03:00

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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 11 июля с 08:00 до 17:00 в городе Курске будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны «Волокно» и «Аккумулятор» с прилегающими улицами частного сектора на ул. Широкую, ул. Ольховскую.

Сделайте необходимый запас воды.

Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае необходимости обращаться по номеру 112.

ИСТОЧНИК KP.RU