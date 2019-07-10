Два курских микрорайона останутся без воды
Отключения пройдут в Сеймском округе
Сделайте необходимый запас водыФото: Из архива "КП"
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В связи с производством неотложных ремонтно-профилактических работ 11 июля с 08:00 до 17:00 в городе Курске будет прекращена подача холодной воды в микрорайоны «Волокно» и «Аккумулятор» с прилегающими улицами частного сектора на ул. Широкую, ул. Ольховскую.
Сделайте необходимый запас воды.
Главное управление МЧС России по Курской области напоминает: в случае необходимости обращаться по номеру 112.
ИСТОЧНИК KP.RU