В Курске задержали закладчиков героина
В Курске задержаны подозреваемые в сбыте героина.
Возбуждено уголовное дело по статьеФото: Из архива "КП"
Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области при поддержке спецподразделения полиции «Гром» задержали двоих уроженцев одной из Среднеазиатских республик, подозреваемых в сбыте крупной партии героина.
Молодые люди приехали в Курск специально для распространения запрещенных веществ через тайники-закладки. Наркотики они прятали в немноголюдных местах частного сектора.
Все сделанные ими тайники-закладки изъяли. У подозреваемых, а также в их автомобиле было обнаружено более 150 грамм наркотиков, расфасованных по разовым дозам, сообщили в УМВД по Курской области.
До конца следствия молодые люди останутся в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.
ИСТОЧНИК KP.RU