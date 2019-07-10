2019-07-10T13:00:52+03:00
Происшествия

В Курске задержали закладчиков героина

Подозреваемые арестованы
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:

В Курске задержаны подозреваемые в сбыте героина.

Изменить размер текста:

Возбуждено уголовное дело по статье Фото: Из архива "КП"

Возбуждено уголовное дело по статьеФото: Из архива "КП"

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области при поддержке спецподразделения полиции «Гром» задержали двоих уроженцев одной из Среднеазиатских республик, подозреваемых в сбыте крупной партии героина.

Молодые люди приехали в Курск специально для распространения запрещенных веществ через тайники-закладки. Наркотики они прятали в немноголюдных местах частного сектора.

Все сделанные ими тайники-закладки изъяли. У подозреваемых, а также в их автомобиле было обнаружено более 150 грамм наркотиков, расфасованных по разовым дозам, сообщили в УМВД по Курской области.

До конца следствия молодые люди останутся в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Курянин заплатил 38 тысяч рублей за водительское удостоверение
В Курске на проспекте Дружбы началось строительство дороги
58-летний житель Курска убил бывшую супругу
Курские ветеринары проведут бесплатную вакцинацию
Житель Курска зарезал собутыльника
В Курской области пройдет легкоатлетический пробег
Два курских микрорайона останутся без воды
В Курской области осудили бывшего налоговика
В Курске на ПЛК насмерть сбили пенсионера
Сбербанк представил новый сервис по валютному контролю для корпораций
Военные инженеры в Курске построят три моста
Увольняются два замглавы Курска
Работники Михайловского ГОКа одержали победу в конкурсе «Металлоинвеста»
В Курской области похищали топливо
В Курской области активизировались мошенники
Комиссия проверила работу курского водохранилища
В Курске на Дружбе загорелась квартира
В Курске прошли рейды по местам несанкционированной торговли
В Курске на Никитской закрыли движение
Курян приглашают на обсуждение проекта по благоустройству