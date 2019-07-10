В Курске задержали закладчиков героина

СЕГОДНЯ 12:59 2019-07-10T13:00:52+03:00

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Возбуждено уголовное дело по статьеФото: Из архива "КП"

Сотрудники управления по борьбе с незаконным оборотом наркотиков УМВД по Курской области при поддержке спецподразделения полиции «Гром» задержали двоих уроженцев одной из Среднеазиатских республик, подозреваемых в сбыте крупной партии героина.

Молодые люди приехали в Курск специально для распространения запрещенных веществ через тайники-закладки. Наркотики они прятали в немноголюдных местах частного сектора.

Все сделанные ими тайники-закладки изъяли. У подозреваемых, а также в их автомобиле было обнаружено более 150 грамм наркотиков, расфасованных по разовым дозам, сообщили в УМВД по Курской области.

До конца следствия молодые люди останутся в следственном изоляторе. Возбуждено уголовное дело по статье о незаконном производстве и сбыте наркотических веществ. За это преступление предусмотрено лишение свободы на срок от 10 до 20 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU