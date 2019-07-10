В Курской области осудили бывшего налоговика

СЕГОДНЯ 12:14 2019-07-10T12:15:27+03:00

Суд назначали бывшему налоговику наказание в виде двух лет лишения свободы условно Фото: Из архива "КП"

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Золотухинский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении бывшего главного государственного налогового инспектора отдела выездных проверок. Мужчину признали виновным в получении взятки и служебном подлоге, сообщили в прокуратуре Курской области.

В сентябре 2016 года налоговый инспектор по телефону потребовал от индивидуального предпринимателя 20-30 тысяч рублей за общее покровительство и непроведение проверок применения контрольно-кассовой техники. Женщина сообщила об этом в полицию и налоговика задержали.

Кроме того, в период с апреля 2015 года по август 2016 года налоговый инспектор под видом проверки индивидуальных предпринимателей составлял фиктивные акты по контролю и надзору, а также протоколы об административном правонарушении. Вносил в них ложные сведения о совершении правонарушений, связанных с неприменением контрольно-кассовой техники.

Суд назначали бывшему налоговику наказание в виде двух лет лишения свободы условно с испытательным сроком на 1 год 6 мес. Также его лишили права занимать должности, связанные с осуществлением функций представителя власти сроком на 2,5 года.

ИСТОЧНИК KP.RU