В Курске на ПЛК насмерть сбили пенсионера
ДТП произошло в половине десятого вечера
Пострадавший от полученных ранений скончался в больницеФото: Яна ШЕЛЕСТ
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9 июля примерно в половине десятого вечера 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по проспекту Ленинского Комсомола со стороны Льговского поворота в сторону улицы Лесной.
Напротив дома № 1 по улице Городской, по предварительным данным, он сбил 68-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.
ИСТОЧНИК KP.RU