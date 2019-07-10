В Курске на ПЛК насмерть сбили пенсионера

СЕГОДНЯ 11:11 2019-07-10T11:13:13+03:00

Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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9 июля примерно в половине десятого вечера 25-летний водитель автомобиля «Опель Астра» ехал по проспекту Ленинского Комсомола со стороны Льговского поворота в сторону улицы Лесной.

Напротив дома № 1 по улице Городской, по предварительным данным, он сбил 68-летнего мужчину, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Пострадавший от полученных ранений скончался в больнице, сообщили в УГИБДД УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU