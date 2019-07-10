Военные инженеры в Курске построят три моста
Их возведут в Стрелецкой слободе
Работы начнутся уже в июле этого года
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В Стрелецкой слободе Курска, которая каждый год сильно страдает от паводка, возведут три моста. Помощь в строительстве окажут военные понтонно-мостовые бригады инженерных войск Минобороны РФ.
На улице Комсомольская будет построен пешеходный мост, на улицах 1-я Стрелецкая и Ново-Бочаровская – автомобильные. Грузоподъемность трех объектов составит 25 тонн.
Работы начнутся уже в июле этого года и будут вестись в тесном взаимодействии всех заинтересованных структур.
ИСТОЧНИК KP.RU