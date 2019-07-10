2019-07-10T10:17:17+03:00
Общество

Военные инженеры в Курске построят три моста

Их возведут в Стрелецкой слободе
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Работы начнутся уже в июле этого годаРаботы начнутся уже в июле этого года
Изменить размер текста:

В Стрелецкой слободе Курска, которая каждый год сильно страдает от паводка, возведут три моста. Помощь в строительстве окажут военные понтонно-мостовые бригады инженерных войск Минобороны РФ.

На улице Комсомольская будет построен пешеходный мост, на улицах 1-я Стрелецкая и Ново-Бочаровская – автомобильные. Грузоподъемность трех объектов составит 25 тонн.

Работы начнутся уже в июле этого года и будут вестись в тесном взаимодействии всех заинтересованных структур.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24