Работники Михайловского ГОКа одержали победу в конкурсе «Металлоинвеста»

СЕГОДНЯ 18:01 2019-07-09T18:01:05+03:00

Всего в нем приняли участие представители девяти профессий

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Работники Михайловского ГОКа – машинист экскаватора Владимир Могилин, машинист насосных установок Роман Белый и электрогазосварщик Сергей Терлецкий вошли в число победителей восьмого Корпоративного конкурса профмастерства компании «Металлоинвест».

В конкурсе приняли участие водители автобусов и большегрузов, машинисты экскаваторов и насосных установок, электрогазосварщики, операторы постов управления, вальцовщики, ковшевые, лаборанты химанализа – всего представители девяти профессий.

Электрогазосварщик МГОКа Сергей Терлецкий не раз выигрывал конкурсы профмастерства

Перед экскаваторщиками из Железногорска и Губкина поставили задачу быстро и качественно погрузить горную массу в 130-тонный самосвал. Наилучший результат показал работник Михайловского ГОКа Владимир Могилин. Он не только выполнил основное задание, но справился и с дополнительным - зубьями ковша переместил кольцо с одной стойки на другую. По результатам всех испытаний «михайловец» получил сто баллов.

«Рад, что успешно справился, смог достойно представить свой коллектив, - рассказал Владимир Могилин. — Спасибо Компании, что проводит такие состязания, где можно увидеть опыт коллег и проявить свои профессиональные возможности».

Перед машинистами насосных установок стояла задача провести техобслуживание насоса для перекачки воды и пульпы. Работники оперативно заменили изношенную сальниковую набивку, защищающую механизмы насоса. При этом выполнили все инструкции по охране труда и организации рабочего места.

«Новость о первом месте стала неожиданным и приятным сюрпризом, но каждый из нас ехал на конкурс после победы во внутреннем этапе своего предприятия, и был нацелен на результат. Здорово, что мы не подвели!», - поделился машинист насосных установок Роман Белый.

Работу лучших сварщиков Металлоинвеста эксперты оценивали не только визуально, но и с помощью ультразвука. Работникам нужно было выполнить идеальный шов трубы за минимальный промежуток времени. Электрогазосварщик МГОКа Сергей Терлецкий не раз выигрывал конкурсы профмастерства, но не смог сдержать радости от своей победы:

Наилучший результат показал работник Михайловского ГОКа Владимир Могилин

«Для меня, как для профессионала, эта победа очень-очень важна! Не передать словами и радость, и гордость за комбинат».

Победители корпоративного этапа получили дипломы и денежные сертификаты на сумму 70 тысяч рублей.

В металлургических профессиях все награды завоевали представители Оскольского электрометаллургического комбината. У Лебединского ГОКа два первых места. Среди лаборантов химанализа равных не было участнице с Уральской Стали.

Корпоративный конкурс профмастерства объединяет города и регионы, а его участники подают пример коллегам и подтверждают профессионализм большой команды компании «Металлоинвест».

Справка

Компания «Металлоинвест» (www.metalloinvest.com) – ведущий производитель и поставщик железорудной продукции и ГБЖ на глобальном рынке, один из региональных производителей стали. Компания обладает вторыми по величине в мире разведанными запасами железной руды – около 14,1 млрд т. Является мировым лидером в производстве товарного ГБЖ, 2-м в мире производителем окатышей, одним из ведущих производителей товарной железной руды в мире. Металлоинвест объединяет активы высокотехнологичных и эффективных предприятий горно-металлургической промышленности России: АО «Лебединский ГОК», ПАО «Михайловский ГОК», АО «Оскольский электрометаллургический комбинат», АО «Уральская Сталь».

ПАО «Михайловский ГОК» - занимает первое место в России по запасам железной руды и второе по производству железорудного сырья. Численность работающих на комбинате и его дочерних предприятиях составляет около 14 тысяч человек. Потребителями продукции комбината являются крупнейшие российские, европейские, американские и китайские производители стали.

ИСТОЧНИК KP.RU