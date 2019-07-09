В Курской области активизировались мошенники

СЕГОДНЯ 15:27 2019-07-09T15:27:21+03:00

За последние дни они выманили у граждан более миллиона рублей

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Жители Курской области, несмотря на предупреждения полиции, продолжают попадаться на уловки мошенников. 61-летняя жительница Железногорска лишилась 823 тысяч рублей. Злоумышленники сообщили, что ей положена компенсация за некачественные лекарства, но нужно возместить комиссию, а также заплатить за оформление справок. Деньги женщина переводила на протяжении двух недель.

45-летний житель Глушковского района под предлогом отмены денежной операции по карте сообщил мошенникам все конфиденциальные данные своего счета, с которого злоумышленники сняли 18 тысяч рублей.

46-летний курянин перевел неизвестному 24 тысячи рублей за автотехнику, найденную на рекламном сайте, которую ему так и не доставили. 41-летний курянин перевел мошенникам 50 тысяч рублей, в качестве "предоплаты" за автомобиль.

Более 7 тысяч курянка перевела в качестве компенсации, оформляя кредит через сайт. Почти 28 тысяч рублей 34-летняя жительница Курска перевела в качестве предоплаты за "бронирование" номера в сочинском отеле.

Трое потерпевших признались, что ранее участковые уполномоченные предупреждали их о том, как не стать жертвами мошенников. Одна из потерпевших попалась на уловку злоумышленников во второй раз.

Сотрудники полиции в очередной раз предупреждают граждан о бдительности.

— Не дайте себя обмануть! Не переводите деньги неизвестным и не сообщайте данные своего счета!

ИСТОЧНИК KP.RU