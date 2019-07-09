2019-07-09T13:52:39+03:00
Общество

Комиссия проверила работу курского водохранилища

Нарушений не выявлено
Яна ШЕЛЕСТ
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ГТС соответствуют действующим нормам и правиламГТС соответствуют действующим нормам и правиламФото: Яна ШЕЛЕСТ
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Курское водохранилище, расположенное в Щетинке, проверила комиссия из представителей ГУ МЧС по Курской области и Верхне-Донского управления Ростехнадзора.

По результатам обследования было сделано заключение, что гидротехническое сооружение соответствуют действующим нормам и правилам, эксплуатация осуществляется без нарушений действующего законодательства, предписания органов государственного надзора выполняются.

В 2019 году из областного бюджета выделили около 18,5 млн рублей на текущий ремонт ГТС. На эти средства отремонтируют контрольно-измерительную аппаратуру правобережной, левобережной плотин и водосбросного сооружения водохранилища, а также подводные элементы ГТС и др.

ИСТОЧНИК KP.RU

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