В Курске на Никитской закрыли движение

СЕГОДНЯ 10:27 2019-07-09T10:27:17+03:00

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В связи с выполнением работ по ремонту тепловых сетей закрывается движение автотранспорта по улице Никитская (в районе д. 4) с 17:00 05.07.2019 до 20:00 15.07.2019.

На улице Красной Армии движение возобновлено с 7 июля. Напомним, компания «Квадра» занималась здесь поэтапной реконструкцией изношенной тепломагистрали на протяжении трех лет.

ИСТОЧНИК KP.RU