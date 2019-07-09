Курян приглашают на обсуждение проекта по благоустройству

СЕГОДНЯ 09:17 2019-07-09T09:17:33+03:00

Принять участие в обсуждении может любой желающий Фото: Яна ШЕЛЕСТ

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Администрация Курска приглашает горожан принять участие в общественном обсуждении проекта благоустройства территории, прилегающей к фонтану на площади перед драматическим театром.

Обсуждение проекта состоится в субботу, 13 июля в 16.00 в главном корпусе КГУ. Начало регистрации участников в 15.00. Формат встречи предполагает работу в командах, в которых будут задействованы представители региональной и городской администраций, общественники. архитекторы.

Ознакомиться с эскизным проектом и общей программой реконструкции территории, разработанными с учетом общественного задания на проектирование, можно на сайте «Действуем вместе».

Принять участие в обсуждении может любой желающий. Для регистрации необходимо заполнить анкету.

ИСТОЧНИК KP.RU