Под Курском перевернулась фура с патокой
Водитель погиб
Грузовик съехал на обочину и перевернулсяФото: УМВД России по Курской области.
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8 июля около двух часов дня 43-летний водитель «Скании» с прицепом, в котором перевозилась патока, двигался по автодороге Обоянь-Суджа в Беловском районе. На 58 километре трассы в районе нерегулируемого железнодорожного переезда он не справился с управлением.
Грузовик съехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб, сообщили в УМВД по Курской области. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.
ИСТОЧНИК KP.RU