2019-07-08T19:54:59+03:00
Происшествия

Под Курском перевернулась фура с патокой

Водитель погиб
Яна ШЕЛЕСТ
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Грузовик съехал на обочину и перевернулсяГрузовик съехал на обочину и перевернулсяФото: УМВД России по Курской области.
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8 июля около двух часов дня 43-летний водитель «Скании» с прицепом, в котором перевозилась патока, двигался по автодороге Обоянь-Суджа в Беловском районе. На 58 километре трассы в районе нерегулируемого железнодорожного переезда он не справился с управлением.

Грузовик съехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб, сообщили в УМВД по Курской области. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU

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