Под Курском перевернулась фура с патокой

8 Июль 19:54 2019-07-08T19:54:59+03:00

Грузовик съехал на обочину и перевернулся Фото: УМВД России по Курской области.

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8 июля около двух часов дня 43-летний водитель «Скании» с прицепом, в котором перевозилась патока, двигался по автодороге Обоянь-Суджа в Беловском районе. На 58 километре трассы в районе нерегулируемого железнодорожного переезда он не справился с управлением.

Грузовик съехал на обочину и перевернулся. В результате ДТП водитель погиб, сообщили в УМВД по Курской области. Полиция выясняет все обстоятельства происшествия.

ИСТОЧНИК KP.RU