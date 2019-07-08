В курском краеведческом открылась выставка о свадьбах

СЕГОДНЯ 15:45 2019-07-08T15:45:10+03:00

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В Курском краеведческом музее работает самая прекрасная, самая теплая и самая семейная выставка!

Выставка «Возможно, мы обряды знаем слабо…», приуроченная ко Дню семьи, любви и верности, предоставит вам возможность ознакомиться с традициями и обычаям русской свадьбы 19-20 веков, а также с современным церемониям бракосочетания.

Как известно, любая семья начинается с очень важного события в жизни людей — со свадьбы, одного из самых ярких и больших обрядов как на Руси в целом, так и в Курском крае. На выставке представлены экспонаты из фондов Курского областного краеведческого музея и частных собраний — крестьянские и городские свадебные наряды, предметы приданого невесты, свадебные рушники, подарки.

Вы сможете изучить пригласительные и поздравительные открытки дореволюционного и советского периодов. Старинные свадебные фотографии, композиции кожлянской игрушки семейной тематики, свадебные куклы — «неразлучники» — символы и обереги семейного союза, которые помогут создать более полное представление об особенностях русской свадьбы.

А самые любознательные смогут найти ответы на вопросы: почему на свадьбах принято кричать молодоженам «горько», когда появился первый свадебный букет, откуда пошла традиция встречать жениха и невесту караваем, почему в Курском крае помолвку называли «рукобитием», что обозначал предсвадебный обряд «завязывания хвоста» и многое другое.

ИСТОЧНИК KP.RU