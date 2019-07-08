2019-07-08T15:09:51+03:00
Общество

Курскую область накроет туман

Местами пройдут дожди
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Во время тумана ГУ МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспортеВо время тумана ГУ МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспортеФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Жара окончательно покинула Курскую область. На смену ей пришли грозовые дожди, похолодание вплоть до восьми градусов в ночное время, а также туман.

8 июля с вечера и на протяжении суток в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем дожди, местами небольшие. Ночью и утром местами туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура в ночное время составит +8…+13 ºС, днем +18…+23 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана ГУ МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
В курском краеведческом открылась выставка о свадьбах
В Курске выступят «Звери»
Под Курском пройдет Асеевский праздник
В Курск приехала экспозиция из Мурманска
Под Курском открылась выставка значков и медалей
Русский драматический театр Удмуртии покажет курянам свои спектакли
Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому
Курский «Авангард» проиграл волгоградскому «Ротору»
В Курской области ликвидировали свалку
Пять курских супружеских пар получили медали
В Курске в гараже сгорел «Логан»
В Курске по Красной Армии начал ходить общественный транспорт
Под Курском пьяный водитель опрокинул машину в реку
Жители двух районов Курской области остались без электричества
В Курске сточные воды с бетоном сливают в овраг
В Курсе на пять дней отключат электричество
Роман Старовойт еще раз посетил скандальную курскую школу № 51