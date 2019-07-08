Курскую область накроет туман

СЕГОДНЯ 15:09 2019-07-08T15:09:51+03:00

Во время тумана ГУ МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте Фото: Из архива "КП"

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Жара окончательно покинула Курскую область. На смену ей пришли грозовые дожди, похолодание вплоть до восьми градусов в ночное время, а также туман.

8 июля с вечера и на протяжении суток в регионе ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью местами небольшие дожди, днем дожди, местами небольшие. Ночью и утром местами туман. Ветер западный ночью 5-10 м/с, днем 7-12 м/с, местами порывы до 16 м/с. Температура в ночное время составит +8…+13 ºС, днем +18…+23 ºС.

Спасатели напоминают курянам, что туман представляет для автомобилистов серьезную опасность. Ограничение видимости на дорогах приводит к увеличению числа дорожно-транспортных происшествий.

Во время тумана ГУ МЧС рекомендует воздержаться от поездок на личном транспорте. Если это невозможно, то следует максимально снизить скоростной режим. В случае возникновения чрезвычайных ситуаций нужно обращаться в "Службу спасения" по номеру телефона "112".

ИСТОЧНИК KP.RU