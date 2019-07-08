В Курск приехала экспозиция из Мурманска

СЕГОДНЯ 14:57 2019-07-08T14:57:48+03:00

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В Курском государственном музее археологии открылась выставка "Охотники каменного века Кольского полуострова". Ее экспонаты предоставлены Мурманским областным краеведческим музеем в рамках межрегионального сотрудничества.

Выставка представляет собой четыре стенда, на которых представлена информация о древних жителях Кольского полуострова, о природе, которая их окружала, об основных их занятиях и о памятниках наскального искусства первобытного человека Кольского Севера.

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Курский государственный музей археологии

Ул. Пионеров, 6

Телефон для справок: 8(4712) 54-91-95

ИСТОЧНИК KP.RU