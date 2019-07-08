Под Курском открылась выставка значков и медалей

СЕГОДНЯ 14:51 2019-07-08T14:53:11+03:00

Увидеть коллекцию можно до конца июля

Изменить размер текста: A A

До 31 июля в Октябрьском историко-этнографическом музее (филиал ОБУК "Курский государственный музей археологии") работает выставка "Занимательная фалеристика".

На выставке представлены более 170 значков и медалей разных лет, переданных в свое время жителями Октябрьского района Курской области в фонды музея.

Выставка представляет интерес как для коллекционеров, так и для жителей, интересующихся историей.

Увидеть уникальную коллекцию можно до конца июля.

(6+)

Курская область, Октябрьский район, п. Прямицыно, ул. Октябрьская, 116.

Тел.: 8(4712) 54-91-95

ИСТОЧНИК KP.RU