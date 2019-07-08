Под Курском открылась выставка значков и медалей
Увидеть коллекцию можно до конца июля
Фото с сайта музея
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До 31 июля в Октябрьском историко-этнографическом музее (филиал ОБУК "Курский государственный музей археологии") работает выставка "Занимательная фалеристика".
На выставке представлены более 170 значков и медалей разных лет, переданных в свое время жителями Октябрьского района Курской области в фонды музея.
Выставка представляет интерес как для коллекционеров, так и для жителей, интересующихся историей.
Увидеть уникальную коллекцию можно до конца июля.
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ИСТОЧНИК KP.RU