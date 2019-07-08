2019-07-08T14:42:37+03:00
Звезды

Русский драматический театр Удмуртии покажет курянам свои спектакли

Гастроли пройдут в октябре
Ольга ДАНИЛОВА
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Фото с сайта театраФото с сайта театраФото: из открытых источников
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В новом 228-м театральном сезоне с гастролями в Курск приедет Русский драматический театра Удмуртии. Всего курянам покажут пять спектаклей, в том числе один детский – «Красная шапочка».

Откроет гастрольную программу постановка «Покровские ворота».

Если вы развелись, и ваша бывшая жена снова вышла замуж — это еще не значит, что вы свободны. Если вы пригласили девушку на свидание, и она пришла, это еще не значит, что она будет вашей. Но если при этом ваш сосед по коммуналке — аспирант Костик, то можете быть уверены — все будет хорошо!

Москва, осень 1956 года. Костик – молодой человек, любитель красивых девушек, приезжает из родного города в Москву, чтобы продолжить учебу в аспирантуре МГУ. Поселяется он у своей тети Алисы Витальевны в коммунальной квартире. По соседству с Костиком живут куплетист и фельетонист Аркадий Варламович Велюров и загадочная семья Хоботовых. Все свободное время неугомонный Костик посвящает общению с девушками, при этом у него остается время и на учебу. Старый холостяк артист Велюров тоже не против поухаживать за молоденькими девушками, а также любит пропустить рюмочку или две. Маргарита Павловна, ученая, не так давно развелась со своим мужем-литератором Львом Евгеньевичем, с которым прожила 15 лет. Теперь она мечтает заключить брачный союз с художником по металлу, страстным аккордеонистом Саввой Игнатьевичем. Лев Евгеньевич, недавно став свободным, мечется между двух огней. С одной стороны, он свободен и может закрутить роман с медсестрой Людочкой, а с другой стороны, все еще находится под крылом своей бывшей супруги, которая взяла над ним шефство и опеку…

(18+)

22 октября в 18.30

ИСТОЧНИК KP.RU

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