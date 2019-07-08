Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому

СЕГОДНЯ 13:18 2019-07-08T13:20:47+03:00

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Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки. 2 июля 2019 года курянин в кабинете начальника ОГИБДД ОМВД по Золотухинскому району пытался дать полицейскому 30 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудник полиции от взятки отказался, о произошедшем сообщил в дежурную ОМВД России по Медвенскому району. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU