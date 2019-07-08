2019-07-08T13:20:47+03:00
Происшествия

Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому

Мужчина хотел избежать наказания за управление автомобилем в пьяном виде
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Расследование продолжаетсяРасследование продолжаетсяФото: Из архива "КП"
Изменить размер текста:

Золотухинский межрайонный следственный отдел СУ СК по Курской области возбудил уголовное дело в отношении 28-летнего мужчины, подозреваемого в покушении на дачу взятки. 2 июля 2019 года курянин в кабинете начальника ОГИБДД ОМВД по Золотухинскому району пытался дать полицейскому 30 тысяч рублей, чтобы избежать наказания за управление автомобилем в нетрезвом состоянии.

Сотрудник полиции от взятки отказался, о произошедшем сообщил в дежурную ОМВД России по Медвенскому району. Сейчас по делу проводятся следственные действия, устанавливаются все обстоятельства совершенного преступления. Расследование продолжается, сообщили в СУ СК по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
В курском краеведческом открылась выставка о свадьбах
В Курске выступят «Звери»
Под Курском пройдет Асеевский праздник
Курскую область накроет туман
В Курск приехала экспозиция из Мурманска
Под Курском открылась выставка значков и медалей
Русский драматический театр Удмуртии покажет курянам свои спектакли
Курский «Авангард» проиграл волгоградскому «Ротору»
В Курской области ликвидировали свалку
Пять курских супружеских пар получили медали
В Курске в гараже сгорел «Логан»
В Курске по Красной Армии начал ходить общественный транспорт
Под Курском пьяный водитель опрокинул машину в реку
Жители двух районов Курской области остались без электричества
В Курске сточные воды с бетоном сливают в овраг
В Курсе на пять дней отключат электричество
Роман Старовойт еще раз посетил скандальную курскую школу № 51