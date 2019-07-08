2019-07-08T12:40:08+03:00
Спорт

Курский «Авангард» проиграл волгоградскому «Ротору»

Матч завершился со счетом 3:0
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
На 35 минуте «Ротор» открыл счетНа 35 минуте «Ротор» открыл счет
Изменить размер текста:

В матче первого тура первенства ФНЛ курский ФК «Авангард» дома уступил волгоградскому «Ротору» со счетом 3:0. С первых минут территориальным преимуществом владели гости.

На 35 минуте «Ротор» открыл счет: Горбунов пробил в угол ворот Саутина. Во втором тайме волгоградцы вырвались в контратаку, на левом фланге Горбунов получил мяч и забил второй гол. На 79 минуте Лобкарев с пенальти довел счет до разгромного.

Итоговый счет - 3:0 в пользу «Ротора». В следующем туре в гостях «Авангард» сыграет с ФК «Химки».

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
Магистров ВГУ поздравили с окончанием вуза
В курском краеведческом открылась выставка о свадьбах
В Курске выступят «Звери»
Под Курском пройдет Асеевский праздник
Курскую область накроет туман
В Курск приехала экспозиция из Мурманска
Под Курском открылась выставка значков и медалей
Русский драматический театр Удмуртии покажет курянам свои спектакли
Житель Курской области пытался дать взятку полицейскому
В Курской области ликвидировали свалку
Пять курских супружеских пар получили медали
В Курске в гараже сгорел «Логан»
В Курске по Красной Армии начал ходить общественный транспорт
Под Курском пьяный водитель опрокинул машину в реку
Жители двух районов Курской области остались без электричества
В Курске сточные воды с бетоном сливают в овраг
В Курсе на пять дней отключат электричество
Роман Старовойт еще раз посетил скандальную курскую школу № 51