Курский «Авангард» проиграл волгоградскому «Ротору»
Матч завершился со счетом 3:0
На 35 минуте «Ротор» открыл счет
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В матче первого тура первенства ФНЛ курский ФК «Авангард» дома уступил волгоградскому «Ротору» со счетом 3:0. С первых минут территориальным преимуществом владели гости.
На 35 минуте «Ротор» открыл счет: Горбунов пробил в угол ворот Саутина. Во втором тайме волгоградцы вырвались в контратаку, на левом фланге Горбунов получил мяч и забил второй гол. На 79 минуте Лобкарев с пенальти довел счет до разгромного.
Итоговый счет - 3:0 в пользу «Ротора». В следующем туре в гостях «Авангард» сыграет с ФК «Химки».
ИСТОЧНИК KP.RU