2019-07-08T12:18:09+03:00
Общество

В Курской области ликвидировали свалку

Этого потребовали экологи
Яна ШЕЛЕСТ
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Свалку оперативно ликвидировалиСвалку оперативно ликвидировали
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В департамент экологической безопасности и природопользования Курской области поступила информации о том, что в деревне Малютино Октябрьского района незаконно складируют отходы.

Выяснилось, что свалку устроили на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Экологи потребовали от районной администрации свалку убрать и принять меры по пресечению дальнейшего размещения отходов. Свалку оперативно ликвидировали.

ИСТОЧНИК KP.RU

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