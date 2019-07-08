В Курской области ликвидировали свалку
Этого потребовали экологи
Свалку оперативно ликвидировали
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В департамент экологической безопасности и природопользования Курской области поступила информации о том, что в деревне Малютино Октябрьского района незаконно складируют отходы.
Выяснилось, что свалку устроили на земельном участке, находящемся в муниципальной собственности. Экологи потребовали от районной администрации свалку убрать и принять меры по пресечению дальнейшего размещения отходов. Свалку оперативно ликвидировали.
ИСТОЧНИК KP.RU