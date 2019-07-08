Пять курских супружеских пар получили медали

СЕГОДНЯ 11:20 2019-07-08T11:20:57+03:00

Семьи много лет прожили в крепком браке

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В Свободе Золотухинского района Курской области отметили День семьи, любви и верности. Заместитель губернатора Ирина Хмелевская наградила почетными дипломами и сертификатами победителей областного конкурса «Семья соловьиного края».

Пять супружеских пар отмечены медалью «За любовь и верность». Такую награду получают супруги, прожившие в крепком браке не менее 25 лет, чьи отношения являются примером любви и верности.

Поздравляя собравшихся, Ирина Хмелевская подчеркнула, что в Курской области стараются создавать все условия для того, чтобы каждый ребенок в любой семье имел возможности для полноценного развития.

Многодетные и неполные, семьи с детьми-инвалидами, воспитывающие сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, получают различные социальные выплаты. Помогает и марафон «Мир детства». Только с начала этого года собрано более 13 млн рублей. Оказана помощь 185 семьям, которые оказались в сложной жизненной ситуации.

ИСТОЧНИК KP.RU