В Курске в гараже сгорел «Логан»
Пожар произошел около трех часов утра
Ущерб и причину возгорания устанавливают экспертыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 июля около трех часов утра в Курске на Нижней Казацкой в гараже загорелся автомобиль «Рено Логан». На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.
Возгорание локализовали в 03:05, ликвидировали в 03:09. В результате пожара машина сгорела полностью, по всей площади гаража закоптились стены и потолок. Из людей никто не пострадал.
Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину возгорания устанавливают эксперты.
ИСТОЧНИК KP.RU