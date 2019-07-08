2019-07-08T10:55:49+03:00
Происшествия

В Курске в гараже сгорел «Логан»

Пожар произошел около трех часов утра
Яна ШЕЛЕСТ
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Ущерб и причину возгорания устанавливают экспертыУщерб и причину возгорания устанавливают экспертыФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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8 июля около трех часов утра в Курске на Нижней Казацкой в гараже загорелся автомобиль «Рено Логан». На место ЧП выехали пожарные, сотрудники полиции и медики скорой помощи.

Возгорание локализовали в 03:05, ликвидировали в 03:09. В результате пожара машина сгорела полностью, по всей площади гаража закоптились стены и потолок. Из людей никто не пострадал.

Пожар тушили 11 человек и четыре единицы техники, в том числе от МЧС шесть человек и две единицы техники. Ущерб и причину возгорания устанавливают эксперты.

ИСТОЧНИК KP.RU

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