В Курске по Красной Армии начал ходить общественный транспорт

СЕГОДНЯ 10:26 2019-07-08T10:26:13+03:00

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С 7 июля в Курске на улице Красная Армия возобновили движение общественного транспорта. Об этом сообщили в Центральной диспетчерской службе города.

Напомним, компания «Квадра» на протяжении трех лет здесь занимается поэтапной реконструкцией изношенной тепломагистрали на. 21 июня завершился последний этап. В общей сложности рабочие заменили более 4 км сетей, сумма инвестиций в проект превысила 108 млн рублей.

Восстановить дорожное покрытие на участке ул. Белинского –Добролюбова и открыть дорогу для движения транспорта обещали через неделю. Однако работы по укладке асфальта задержались из-за погодных условий.

ИСТОЧНИК KP.RU