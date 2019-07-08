2019-07-08T09:51:27+03:00
Происшествия

Под Курском пьяный водитель опрокинул машину в реку

Погибли два человека
Яна ШЕЛЕСТ
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Глубина Сейма в этом месте 14 метровГлубина Сейма в этом месте 14 метровФото: УМВД России по Курской области.
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7 июля ночью 23-летний водитель автомобиля «Грейт Волл», находясь в состоянии алкогольного опьянения, двигался задним ходом в районе деревни Березники Рыльского района и съехал в реку Сейм.

В результате ДТП 20-летний и 22-летний пассажиры, находившиеся на заднем сиденье, погибли. По предварительным данным, молодые люди не смогли выбраться из-за замыкания проводки. Водитель не пострадал, так как вылез из окна, когда машина была на плаву. Глубина Сейма в этом месте 14 метров.

По факту ДТП возбудили уголовное дело. Выясняются все обстоятельства произошедшего, сообщили в УМВД по Курской области.

ИСТОЧНИК KP.RU

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