В Курске сточные воды с бетоном сливают в овраг
В администрации города пообещали наказать виновных
фото: пресс-служба мэрии Курска.
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В Курске сточные воды с бетоном стекают со строительной площадки в овраг. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Представители комитетов архитектуры и экологической безопасности Курска, а также специалисты регионального управления Росприроднадзора отреагировали на информацию, появившуюся в соцсетях, о том, что с территории завода КПД сливают бетон в овраг на проспекте Дериглазова.
Специалисты выяснили, что жалобы горожан обоснованы. По данным мэрии, виновные в несанкционированном сбросе будут установлены и привлечены к ответственности
ИСТОЧНИК KP.RU