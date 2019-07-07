В Курске сточные воды с бетоном сливают в овраг

7 Июль 20:18 2019-07-07T20:18:35+03:00

Изменить размер текста: A A

В Курске сточные воды с бетоном стекают со строительной площадки в овраг. Об этом сообщили в пресс-службе городской администрации. Представители комитетов архитектуры и экологической безопасности Курска, а также специалисты регионального управления Росприроднадзора отреагировали на информацию, появившуюся в соцсетях, о том, что с территории завода КПД сливают бетон в овраг на проспекте Дериглазова.

Специалисты выяснили, что жалобы горожан обоснованы. По данным мэрии, виновные в несанкционированном сбросе будут установлены и привлечены к ответственности

ИСТОЧНИК KP.RU