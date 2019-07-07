2019-07-07T20:02:08+03:00
Недвижимость

В Курсе на пять дней отключат электричество

В это время специалисты проведут ремонтные работы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Плановые отключения электроэнергии пройдут в Курске с 8 по 12 июля. В течение пяти дней специалисты АО "Курские электрические сети" проведут ремонтных работы. Ниже список адресов, которых коснутся июльские ограничения.

В Сеймском округе:

С 8 по 12 июля с 9-00 до 16-30: Энгельса 140; Присеймская 135-209, 124-208; ул. Гуторовские, 2-й Ольховский переулок.

В эти же даты с 9-30 до 15-00: Черняховского 15/2 – 25/2, Обоянская 1/23-9, 2/95, Белгородская 2/15 - 10/12, Резиновая 6 – 12, Харьковская 22 – 24, Заводская 17а, 19а, 17, 19/1, 11, 13/8, 15а, Пигорева 2 – 10б, 3 – 11, Сумская 10 - 34, 37.

Телефон для справок: 32-32-15.

В Центральном округе:

С 8 по 12 июля с 9-00 до 16-00: ул. Школьная 5/8; 5/9; 5/10; 5/11; 5/12; 5/13; 5/14; 5/15,

В эти же дни с 9-00 до 16-30: Кр. Армии 48-108; Овечкина 15-43,18-52;

Телефон для справок: 32-40-89.

В Железнодорожном округе:

С 8 по 12 июля с 9-00 до 16-30: Васильевский переулок 1-3, 2-6; Театральная 7-19; Театральный переулок 2-10; Октябрьская 30-60; Интернациональная 48-62; Подвойского 45-69, 7-44.

Телефон для справок: 26-32-10.

ИСТОЧНИК KP.RU

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