2019-07-07T08:04:46+03:00
Общество

Роман Старовойт еще раз посетил скандальную курскую школу № 51

Ранее родители учеников этого учреждения пожаловались главе региона на поборы
Анна ГРЕБЕНКИНА
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Врио губернатора Роман Старовойт оценил качество ремонта в одном из классов в школе № 51 Курска. Напомним, в конце мая родители учеников этого заведения пожаловались главе региона на то, что руководство школы в грубой форме вынуждает их проводить работы за собственный счет.

Чтобы решить проблему, из муниципального бюджета выделили на ремонт класса 400 тысяч рублей и 30 тысяч на покупку мебели. В кабинете покрасили стены, постелили линолеум, полностью переделали электрику, заменили окна и входную дверь.

- Надеюсь, этот случай с 51-й школой даст сигнал всем госслужащим области о том, что я хамское отношение к людям воспринимаю как профнепригодность. Директор школы уже поменялся. Проблемы в образовании копились десятилетиями, но мы постепенно стараемся их решать, - добавил глава региона.

ИСТОЧНИК KP.RU

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