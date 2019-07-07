В Курской области отменили особый противопожарный режим

СЕГОДНЯ 07:51 2019-07-07T07:51:31+03:00

Но при ухудшении обстановки его снова быстро введут

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Особый противопожарный режим отменен на территории региона с 5 июля. Соответствующее постановление подписал врио губернатора Курской области Роман Старовойт. Напомним, специальные условия были установлены 14 июня, из-за жары и четвертого класса пожарной опасности.

Однако подписанный документ не значит, что внимание к безопасности в лесах будет ослаблено. Постановление рекомендует главам муниципальных образований в случае ухудшения пожарной обстановки оперативно ввести особый противопожарный режим, организовать круглосуточную работу оперативных штабов, привлечь население для локализации пожаров вне границ населенных пунктов, запретить посещение лесов и т.д.

Спасатели напоминают о размерах штрафов, которые грозят курянам за несоблюдение правил в условиях особого противопожарного режима:

- для физических лиц – от 2000 до 4000 рублей;

- для должностных лиц – от 15000 до 30000 рублей;

- для юридических лиц – от 400000 до 500000 рублей.

Если вы стали свидетелем пожара или загорания, сообщайте по единому телефону вызова экстренных оперативных служб -112.

ИСТОЧНИК KP.RU