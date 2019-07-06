2019-07-06T18:50:32+03:00
Общество

Спасатели предупредили курян о сильном ветре

Днем в воскресенье возможны дожди
Яна ШЕЛЕСТ
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Ветер Юго-западный 7-12, при грозах порывы до 15-20 м/сВетер Юго-западный 7-12, при грозах порывы до 15-20 м/сФото: ГУ МЧС России по Курской области.
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6 июля с вечера и в течение суток в Курской области ожидается облачная погода с прояснениями. Ночью без осадков, днем дожди, местами небольшие, местами грозы. Ветер Юго-западный 7-12, при грозах порывы до 15-20 м/с. Температура ночью +8…+13 ºС, днем +20…+25 ºС, при значительной облачности +17…+22 ºС.

Спасатели напоминают жителям области о соблюдении правил безопасности во время непогоды. Со двора и балконов необходимо убрать хозяйственные вещи. Автомобили следует ставить в гараж. При парковке на улице – избегать высоких деревьев и шатких конструкций.

Находясь на улице, нужно обходить ветхие строение и сооружения повышенного риска – эстакады, мосты, трубопроводы, линии электропередач и потенциально опасные промышленные объекты.

В случае беды нужно звонить в «Службу спасения» по номеру «112».

ИСТОЧНИК KP.RU

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