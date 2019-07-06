В Курской области началась уборка зерновых

СЕГОДНЯ 12:27 2019-07-06T12:27:38+03:00

Изменить размер текста: A A

К уборке зерновых культур приступили 10 районов области. Как сообщили в комитете АПК Курской области, наиболее активно ведут уборочную страду земледельцы Суджанского и Беловского районов. Здесь обмолочено 4,5% и 4,1% площадей зерновых культур соответственно. Самую высокую урожайность дают поля Глушковского района - 57 центнеров с гектара, а также Беловского - 55 центнеров с гектара. Средняя урожайность зерновых культур по области – порядка 52 центнеров с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU