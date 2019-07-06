2019-07-06T12:27:37+03:00
Экономика

В Курской области началась уборка зерновых

Самую высокую урожайность дают поля Глушковского района
Яна ШЕЛЕСТ
Поделиться:
Изменить размер текста:

К уборке зерновых культур приступили 10 районов области. Как сообщили в комитете АПК Курской области, наиболее активно ведут уборочную страду земледельцы Суджанского и Беловского районов. Здесь обмолочено 4,5% и 4,1% площадей зерновых культур соответственно. Самую высокую урожайность дают поля Глушковского района - 57 центнеров с гектара, а также Беловского - 55 центнеров с гектара. Средняя урожайность зерновых культур по области – порядка 52 центнеров с гектара.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

 
Новости 24
В Курской области началась уборка зерновых
В Курской области началась уборка зерновых
На Театральной площади Курска стартует массовый спортивный проект
В Курске открылся центр по подготовке волонтерского сопровождения
В Курской области разработали программу по борьбе с белой бабочкой
Курский спутник отправился в космос
Курских предпринимателей приглашает Следственный комитет
В Курской области появился новый памятник природы
У курского предпринимателя арестовали 19 «газелей»
Житель Курска до смерти избил подругу
В Курском цирке пройдут благотворительные представления
В Сеймском округе Курска появится новая остановка
Под Курском загорелся ВАЗ
Из Курска в Москву пустили дополнительный поезд
Рабочие завершили ремонт южного подъезда к Курску
Под Курском загорелась квартира, есть пострадавший
Жителей и гостей Курской области приглашают в усадьбу Фета
В Курской области пройдет чемпионат по лыжероллерам
В Курске заменят около 26 тысяч светильников