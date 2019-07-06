В Курской области началась уборка зерновых
Самую высокую урожайность дают поля Глушковского района
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К уборке зерновых культур приступили 10 районов области. Как сообщили в комитете АПК Курской области, наиболее активно ведут уборочную страду земледельцы Суджанского и Беловского районов. Здесь обмолочено 4,5% и 4,1% площадей зерновых культур соответственно. Самую высокую урожайность дают поля Глушковского района - 57 центнеров с гектара, а также Беловского - 55 центнеров с гектара. Средняя урожайность зерновых культур по области – порядка 52 центнеров с гектара.
ИСТОЧНИК KP.RU