На Театральной площади Курска стартует массовый спортивный проект

СЕГОДНЯ 16:53 2019-07-05T16:55:19+03:00

С 8 июля курян приглашают на утренние зарядки

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С 8 июля в Курске на Театральной площади начинается новый массовый спортивный проект – утренняя зарядка «Время активных». Это одно из предложений, озвученных во время «Мастерских проектов».

Активно и с пользой для здоровья начать рабочий день курянам помогут квалифицированные специалисты. Начало – в 7:30, сообщили а областной администрации.

ИСТОЧНИК KP.RU