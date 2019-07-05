На Театральной площади Курска стартует массовый спортивный проект
С 8 июля курян приглашают на утренние зарядки
Начало – в 7:30Фото: Яна ШЕЛЕСТ
Изменить размер текста:
С 8 июля в Курске на Театральной площади начинается новый массовый спортивный проект – утренняя зарядка «Время активных». Это одно из предложений, озвученных во время «Мастерских проектов».
Активно и с пользой для здоровья начать рабочий день курянам помогут квалифицированные специалисты. Начало – в 7:30, сообщили а областной администрации.
ИСТОЧНИК KP.RU